Borgmester reagerer på rapport om lovbrud

Nyborg Kommune har bedt BDO gennemgå børneområdet, og tirsdag har BDO fremlagt rapportens konklusioner for offentligheden. Her fremgår det blandt andet, at der er problemer med ventetider på op til otte år og forkerte faglige vurderinger.

- Vi kan jo se, at det peger på, at måden man har tilgået opgaven ledelses- og medarbejdermæssigt ikke har været i orden. Det har vi også draget konsekvenser af. Vi har lavet organisatoriske forandringer. Med BDO-rapporten, som vi selv har bestilt, der må vi konstatere, at der er uacceptable forhold. Det er simpelthen ikke godt nok.

Hvorfor har I ikke handlet på det før?



Vi må bare sige, at det vi gør som politikere, det er at vi beder om at få iværksat handlinger. Vi forventer faktisk, at vi får løst opgaverne, når vi beder forvaltningen om det. Når et byråd får sådan en afrapportering, så er det hele byrådet, der får den, og vi er alle enige om, at der skal sættes ind.

Nyborg Kommune har annonceret en organisationsændring på området fra 1. februar.