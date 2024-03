Direktør forklarer: Derfor kunne hjul falde af på kørende bus

- Det må ikke ske, og derfor skal vi undersøge alle vores busser, og se om der er en fabriksfejl.

Sådan lyder den umiddelbare reaktion fra administrerende direktør i Vikingbus, Thomas Klüver Wandahl, efter at en af selskabets busser lørdag mistede det venstre baghjul, mens den kom kørende på Storebæltsbroen.

Direktøren fortæller videre, at man stadig er ved at danne sig det fulde overblik over, hvordan det kunne ske, at bussen tabte hjulet, mens den kørte. Der er dog foretaget indledende undersøgelser, der kan få store konsekvenser.

- Den foreløbige melding er, at der er en hjulbolt, som er knækket. Når det sker, løsner de andre hjulbolte sig på grund af vibrationer i dækket. Det er årsagen til, at hjulet ryger af, forklarer Thomas Klüver Wandahl og uddyber:

- Nu får vi bussen bjerget for at få bekræftet, at det er det, der er sket. Hvis det viser sig at være rigtigt, så skal vi have skiftet hjulbolte på alle de busser af samme mærke.

Direktøren understreger, at han aldrig har oplevet en lignende situation før.

- Heldigvis er der ikke sket mere, men det har jo været en forfærdelig oplevelse for passagererne, siger han.