Efter flere indlæggelser af unge - nu advares forældre

"... vi ved, at nikotin, specielt puffbars (...) er yderst afhængighedsskabende, øger sandsynligheden for at få angst og depression...

Sådan lyder en af flere advarsler fra SSP Nyborg i et brev, som de tirsdag har sendt ud på alle skoler via Aula. Brevet kommer i kølvandet på, at to elever fra to skoler i Nyborg Kommune skulle på hospitalet efter at have røget puffbars.

I brevet skriver SSP Nyborg, at de oplever, at en række nikotinprodukter fylder meget i nogle ungemiljøer i kommunen, og at de unge har en forkert opfattelse af, at nikotinen kan hjælpe dem i hverdagen.

Derfor opfordres forældre til at tage en snak med deres barn om rusmidler og tage afstand til brugen af det. Du kan læse hele brevet herunder.