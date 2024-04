Efter kaos på Storebælt: Vognmand skal betale stor erstatning

Juletrafikken var lammet i flere timer, efter en varevogn den 22. december væltede på Storebæltsbroen. Det får nu konsekvenser for vognmanden der ejede varevognen, hvis chauffør valgte at krydse broen trods advarsler om kraftig blæst.

Sagen er nu afsluttet, og vognmanden er blevet gjort erstatningsansvarlig for alle Sund & Bælts udgifter, skriver Sund & Bælt i en pressemeddelelse.

I alt skal vognmanden betale lidt over 34.000 kroner, hvilket blandt andet dækker udgifter til bjærgning af køretøjet og ekstra mandskabstimer.



- Det er vigtigt for os at sende et signal om, at det er chaufførens eget ansvar at vurdere, om det er forsvarligt at køre ud på forbindelsen, når der er kraftig blæst. Det handler i sidste ende om vores allesammens sikkerhed, fortæller Søren Ulrik Hillersborg, der er driftsdirektør i Sund & Bælt.



Det er altid op til den enkelte chauffør at vurdere, om det er forsvarligt at køre over Storebælt. Særligt når det blæser, skal chaufføren tænke sig godt om inden turen, står der i pressemeddelelsen.

I den konkrete sag kom ingen mennesker til skade.