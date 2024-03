Færdselsuheld lukker spor på E20 - to personbiler involveret

Der er sket et færdselsuheld på E20 tæt på Storebæltsbroen. Færdselsuheldet har spærret det ene spor i retningen fra Sjælland mod Odense

Uheldet er sket mellem afkørsel 45 Nyborg Ø og 46 Nyborg V. Det fremgår af trafikinfo.dk



Klokken 12:20 er der registreret fart på ned til otte kilometer i timen, og der ses tydelig kødannelse på Vejdirektoratets overvågningskamera.

Vagtchef ved Fyns Politi Henrik Strauss oplyser, at der er tale om to personbiler, der har ramt hinanden. Det skete ved, at den bagvedkørende bil kørte op i den forankørende.

Vagtchefen oplyser at politi og ambulance er tilstede. Der er dog ikke umiddelbart nogen tilskadekomne.

Han tilføjer, at trafikken bliver afviklet 'fornuftigt' i en vognbane, og at han forventer, at der snart er fri bane for bilisterne igen.

Opdateret 13:05: Der er nu fri passage i begge spor, og køen er ved at opløse sig.