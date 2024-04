Flere byer ramt af strømnedbrud

På EnergiFyns hjemmeside kan man læse, at nedbruddet ikke er varslet, men det fremgår ikke, hvad årsagen til den manglende strøm er.

Det påvirker blandt andet husstande i Ørbæk, Gislev og Nyborg. EnergiFyn og Vores Elnet oplyser, at nedbruddet blev registreret kort efter klokken 9. For nuværende er forventningen, at strømmen er oppe at køre igen klokken 11.

TV 2 Fyn forsøger at få en kommentar fra både EnergiFyn og Vores Elnet på, hvad nedbruddet skyldes.