Fynbo vandt alene i vildmarken - men forstod det slet ikke

Ulrik Ørskov er vinder af den nye sæson af DR-programmet 'Alene i vildmarken'. Her tog han turen til Lapland i det nordlige Finland - der i øvrigt ligger 300 kilometer nord for polarcirklen.

En konkurrence, han gik ind i for at teste sig selv - men som han nu står tilbage som vinder af. Og det blev en slutning med lidt af et tvist, for produktionen bag programmet tog beslutningen om at stoppe ekspeditionen på grund af de barske vejrforhold.

Fynboen forstod faktisk slet ikke, at han havde vundet, da han pludselig fik en overraskelse midt ude i skoven.



- De stoppede produktionen, og først frygtede jeg, at de ville hive mig ud alene på grund af vægttab. Først kom produktionen, og så kom min familie. Det var fantastisk, fortæller Ulrik Ørskov.

Ulrik Ørskov klarede sig igennem 49 dage alene i den finske vildmark. Nu sidder han hjemme igen i sine vante omgivelser og har haft tid til at reflektere over sin oplevelse.

- Jeg har fået virkelig meget taknemmelighed af turen. Noget af det, der virkelig trak mig igennem, var også at tænke på de folk, der lever under nogle af de sindssyge forhold, som vi også gjorde. De har ikke bare en knap, de kan trykke sig hjem på, siger han.