Harmonikasammenstød tvang bilister i nødsporet: Fem tilskadekomne

Et uheld på Fynske Motorvej mellem motorvejskrydset med Svendborgmotorvejen og afkørsel Odense S betyder, at bilister må passere i nødsporet.

Det fremgår af Vejdirektoratetes trafikkort. Der meldes om op til tre timers forlænget rejsetid.

Vagtchef ved Fyns Politi, Peter Vestergaard bekræfter, at politiet er til stede ved uheldet, som er et harmonikasammenstød mellem fem biler.

I forbindelse med uheldet er fem personer kommet til skade, men ingen er i kritisk tilstand.

Uheldet er sket i vestgående retning, og ventes først at være ryddet op sidst på eftermiddagen.



Politiet arbejder lige nu på at få ladvogne frem hurtigst muligt, for at nødflytte de beskadigede biler, oplyser Peter Vestergaard.