Det er en ordentlig krabat, der møder folk, som søndag slår et smut forbi Nyborg Havn.

Skibet hedder Seabourn Ovation, er et krydstogtsskib og sejler under Bahamas' flag. Også på Facebooksiden 5800 Nyborg, er skibet blevet bemærket. Her vælter det ind med billeder.

Ifølge rejseudbyderen Sunweb er der plads til 604 passagerer ombord, måler 28 meter i bredden og 210 meter i længden. Ifølge Wesselfinder lagde skibet til klokken lidt over fem søndag morgen.