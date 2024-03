Knallert på afveje: GPS sendte ung mand ud på Storebæltsbro

Han havde bare fulgt sin gps. Sådan lød det fra en 20-årig udenlandsk mand, da han mandag morgen blev stoppet på Sprogø på vej over Storebæltsbroen på en knallert.

Det skriver Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi i sin døgnrapport.

Det var Fyns Politi, der fik stoppet manden lidt over halvvejs på vejen fra Fyn til Sjælland efter ved 09.30-tiden at have fået anmeldelser fra flere bilister, der havde passeret manden på knallerten.

Han skulle fra Tyskland og Sverige og havde altså bare fulgt de anvisninger, hans gps havde givet ham.



Det endte med en sigtelse for overtrædelse af færdselsloven, og manden fik - og betalte - en bøde på 1000 kroner.

Efterfølgende blev manden og knallerten fragtet til Sjælland med en ladbil.