Bandemedlemmer skal ikke kunne gemme sig fra kommunens sagsbehandlere ved at flytte fra den ene kommune til den anden. Derfor har Nyborg Kommune og Odense Kommune indgået et nyt samarbejde om at bekæmpe bander.



- Odense har en specialenhed og nogle kompetencer, som vi køber os ind i, i stedet for at vi alle sammen skal have de kompetencer sidende ude i hver kommune, siger borgmester i Nyborg Kommune Kenneth Muhs (V).



Kerteminde Kommune har tidligere indgået et lignende samarbejde med Odense Kommune. Nu gør Nyborg Kommune det samme.

- Vi er rigtig glade for, at Nyborg Kommune har indgået den her aftale med os. Det betyder, at hvis man er bandemedlem og flytter fra Odense til Nyborg, så oplever man faktisk ikke nogen forskel, siger rådmand for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense Kommune Christoffer Lilleholt (V).