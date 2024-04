Nyborgs borgmester skal ikke undersøges for lovbrud

Byrådet i Nyborg har tirsdag aften stemt imod at Nyborgs borgmester skal undersøges for lovbrud i en sag, hvor han undlod at orientere byrådet om en bekymringshenvendelse fra kommunens borgerrådgiver.

borgmesteren brød ifølge Socialdemokratiet kommunestyrelseslovens paragraf 2 ved ikke straks at orientere om indholdet i borgerrådgiverens henvendelse til borgmesteren d. 7. oktober 2021.



Det var Socialdemokratiet der stillede forslaget om en undersøgelse, og det eneste parti der ved aftenens byrådsmøde stemte imod var Venstre, der har flertal i byrådet.

Flere politikere fra andre partier opfordrede ellers Venstres byrådsmedlemmer til at stemme individuelt i stedet for som et samlet parti. Alle Venstres medlemmer stemte imod.

Borgmester Kenneth Muhs (V) var ikke til stede ved afstemningen, da han var inhabil.