Sangerinde kommer med heftige anklager i sexisme-dokumentar

I den allerede omdiskuterede DR-dokumentar Sexisme i musikbranchen retter den fynske sangerinde Signe Svendsen heftige anklager mod dokumentarens altoverskyggende hovedskurk Martin Brygmann, der ifølge Signe Svendsen har forgrebet sig på hende, mens hun sov.

- Vi går i seng, og jeg falder i søvn. Lige pludselig vågner jeg ved, at den mandlige artist (Martin Brygmann, red.) er krøbet ind under min dyne og tager mig på brysterne, siger hun og tilføjer:



- Jeg fryser ligesom. Jeg prøver helt kort bare at lade, som om jeg sover videre. Men så ved jeg jo godt, hvad det er, og får sagt nej og skubbet ham væk stille og roligt.



Hun fortæller videre, at hun ønsker, at hun havde håndteret situationen anderledes og råbt mere op, da det skete.

Martin Brygmann har forsøgt at få dokumentaren bremset ved et fogedforbud, men Københavns Byret gav lørdag DR medhold i, at dokumentaren godt må vises.

Signe Svendsen er født og opvokset i Nyborg, og folk kender hende nok bedst som den ene del af trioen Rollo & King.