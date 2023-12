Se hele interviewet med Kenneth Muhs.

Det er uacceptabelt og dybt beklageligt, at borgere i Nyborg Kommune i årevis ikke har fået en ordentlig behandling af kommunen på børne- og handicapområdet.

Så klar er meldingen fra Nyborgs borgmester, Kenneth Muhs (V), efter revisionsfirmaet BDO tirsdag har afdækket store svigt især i børnesager.

- Det er uacceptabelt. Det er vigtigt for mig at sige, at de borgere, der skal forvente en empatisk sagsbehandling, og at der er styr på sagsbehandlingen, må jeg bare sige, at det lever vi ikke op til, og det beklager vi, siger Kenneth Muhs i et længere interview med TV 2 Fyn.

