Skal du over Storebælt? Søndag kan blive presset

Påskeprognose peger på søndag som den travleste hjemrejsedag hen over Storebælt.



Efterhånden som påskefrokoster og familiekomsammener er overstået i denne weekend, begynder mange at gøre klar til at tage turen hjem igen.

Derfor har Sund & Bælt udarbejdet en hjemrejseprognose for påsketrafikken.

Og holder den stik, bliver der mest travlt søndag i østgående retning fra klokken 11 til 18 søndag, hvor op mod 3000 biler i timen forventes at krydse Storebæltsbroen.

Jens Kjær Nielsen, der er chef for betalingsanlægget, har dog godt nyt til de mange, der står over for at krydse Storebælt på hjemturen.

- Hvis ellers trafikken glider nogenlunde jævnt, er der fint med kapacitet til at klare 3000 biler i timen.

- Og i modsætning til påskeferiens begyndelse, hvor rejserne foregår i et kortere og mere koncentreret tidsrum, så plejer hjemrejsetrafikken at fordele sig nogenlunde pænt hen over søndag og mandag, siger han.

Han opfordrer bilisterne til at væbne sig med lidt tålmodighed og lade være med at køre for stærkt.

- Det gælder om at undgå ulykker, og det gør man bedst ved at undgå høj fart. Hvis alle kører pænt og passer på hinanden, skal vi nok få afviklet trafikken på en god måde, siger han.

Jens Kjær Nielsen opfordrer også til, at man enten benytter brobizz eller registrerer sin nummerplade, så man slipper for at skulle hive kreditkortet frem, når man når til bommen ved betalingsanlægget.

Det forventes, at der sammenlagt vil være 250.000 biler, som benytter betalingsanlægget i påskedagene. Det svarer til det antal biler, der normalt bruger broen på en almindelig uge.

De bilister, der passerer Storebæltsbroen, mens det er mørkt, vil i øvrigt blive mødt af pyloner, der er badet i gult lys i anledning af påsken.

Man kan holder sig orienteret om trafiksituationen på Storebæltsbroen ved at tilmelde sig til Sund & Bælts SMS-tjeneste eller tjekke hjemmesiden storebaelt.dk