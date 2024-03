Soloulykke efter spritkørsel: Væltede mens knallert holdt stille

En 74-årig mand fra Nyborg skulle nok have ladet sin knallert stå, i stedet for at begive sig ud på Skaboeshusevej i det nordlige Nyborg i mandagens eftermiddagstrafik.

Manden stoppede omkring klokken 17.20 op for at orientere sig i trafikken, fremgår det af politiets døgnrapport, men mistede balancen da han holdt stille, og endte med at ligge under knallerten.

En patrulje ankom til stedet efter et opkald til alarmcentralen, ligesom en ambulance også blev sendt afsted.

Efter et tjek fra ambulancepersonalet stod det hurtigt klart, at manden ikke var kommet til skade. En alkometertest afslørede dog at promillen var over det tilladte i trafikken.

Derfor blev den 74-årige nyborgenser anholdt og fik taget en blodprøve. Han er nu sigtet for spirituskørsel.

Det fremgår ikke af døgnrapporten, hvorvidt det var manden selv der ringede til alarmcentralen.