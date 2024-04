13,6 millioner køretøjer. Det var den samlede sum, der krydsede Storebæltsforbindelsen i 2023 og satte ny årsrekord med.

Det svarer til, at 37.000 køretøjer i gennemsnit krydsede broen i døgnet. Det skriver Sund & Bælt i en pressemeddelelse.

Den store mængde trafik betyder samtidig, at indtægterne fra vejtrafikken over Storebælt landede på 3.155 millioner kroner for holdingselskabet. En stigning på to procent sammenlignet med året forinden.