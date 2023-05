1.400 mennesker deltog i pride i Odense

Der var fuld plade på farvepaletten lørdag eftermiddag, hvor omkring 1.400 mennesker deltog i Odense Pride.

Det er tredje gang, der holdes pride i Odense, hvor LGBTQ+-miljøet sammen går gennem gågaderne i det centrale Odense for derefter at samles i Kongens Have.

Her er der musik, taler, boder og et fællesskab, som arrangørerne af Odense Pride mener, man fortsat er nødt til at værne om og kæmpe for.

- Jeg ville ønske, det ikke var nødvendigt længere, men vi ser det konstant, at LGBTQ+-rettigheder ... enten kan vi ikke få dem, eller de bliver revet fra os igen, siger 24-årige Noah Knudsen, der er pride-forperson.