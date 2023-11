20-årig mand sigtet i sag om rottekast på McDonald's

Fyns Politi har sigtet en 20-årig mand i sagen om rottekast på en McDonald's. Det oplyser kommunikationsrådgiver hos Fyns Politi Mads Boel til TV 2 Fyn.

- Vi anholdte i går en mand og sigtede ham for groft hærværk i forbindelse med sagen. Han er blevet afhørt og løsladt igen, siger Mads Boel.

Manden er på trods af løsladelsen fortsat sigtet.

Onsdag aften kastede to mænd levende rotter ind på McDonald's-restauranten på Risingsvej i Odense. Efterfølgende har en video floreret på sociale medier, hvor man ser to personer, som tilsyneladende kaster rotter ind på restauranten. Hen over videoen er skrevet teksten "Boykot MCD/ISLRAEL - Rotter i MCD foran Vollsmose".

- Vi har en mistanke om, at han har noget med videoen at gøre, siger Mads Boel.

Han vil dog ikke komme nærmere ind på, hvordan den sigtede har noget med videoen at gøre.

Fyns Politi efterforsker nu sagen videre med henblik på at finde frem til den anden person i videoen.