27-årig nægter sig skyldig i sag om knivstikkeri

En 27-årig mand er sigtet i en sag om et voldsomt knivstikkeri ved Odense Congress Center i 2022.

Manden er sigtet for at have stukket en dengang 19-årig mand med en kniv på krop og lemmer. Knivstikkeriet er ifølge politiet sket sammen med fire andre. Manden er sigtet efter straffelovens paragraf 245, der handler om legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter.

Den 27-årige nægter sig skyldig. Han blev anholdt af politiet tirsdag klokken 09.25.



Dørene er i forbindelse med grundlovsforhøret blevet lukket for offentligheden, og pressen har derfor ikke adgang. Politiet kræver ved grundlovsforhøret den 27-årige mand varetægtsfængslet.



Der er i alt fem personer involveret i sagen. Der har siden januar siddet en anden mand varetægtsfængslet i samme sag.