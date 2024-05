30-årig på stoffer og uden kørekort mister bilen

En 30-årig kvinde måtte onsdag formiddag overdrage et sæt bilnøgler til Fyns Politi. Kvinden blev nemlig stoppet på Risingsvej i Odense, og her kunne politiet konstatere, at bilisten var under påvirkning af euforiserende stoffer og derudover havde stoffer på sig. Det fremgår af døgnrapporten.

Det var dog ikke dét, der gjorde at Fyns Politi besluttede at tage bilen fra hende. Kvinden viste sig også at køre bil uden at have et gyldigt kørekort.

Da det ikke var første gang hun blev taget i at køre uden førerret, beslaglagde politiet altså bilen.