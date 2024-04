90 naboer kræver erstatning af letbanen

Klagefristen til klager over støj og gener fra Odense Letbane udløb natten til mandag. Nu har omkring 90 naboer sendt deres klage og krav ekspropriationskommissionen. Det bekræfter kommissionen overfor TV 2 Fyn.

Der er tale om krav fra naboer som løber op i mange millioner kroner, som følge af gener og støj fra Odense Letbane, der strækker sig fra Hjallese til Tarup.

Én af dem, der søger erstatning, er Michael Nielsen, der netop solgt sin ejendom - som ligger ved en letbanestation - med et stort økonomisk tab. Dermed er dokumentationen på plads, mener han.

- Vi søger erstatning for det økonomiske tab, vi har lidt. Det er 1,7 millioner kroner. Det er mange penge. Vi har i en periode også været nødt til at betale genhusning for egen regning, det vil sige, at vi har et samlet økonomisk krav, vi stiller til Odense Letbane på 2,4 millioner kroner.