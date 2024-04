Ambulanceredder overfaldet og kaldt "perker" - 55-årig dømt

En eftermiddag i september sidste år blev to ambulancereddere sendt til psykiatrisk afdeling på OUH i Odense for at hente en patient, som skulle overflyttes til akutmodtagelsen grundet periodevise bevidsthedstab.

Men turen skulle vise sig at udvikle sig dramatisk, da patienten, som i dag er 55 år gammel, pludselig blev aggressiv og slog en af ambulanceredderne i maven med knyttet hånd, mens han kaldte ham for "perker".

Den sag var for Retten i Odense tirsdag, hvor den 55-årige forklarede, at han i dag ikke kan huske andet om episoden, end at han var blevet hentet af en ambulance. Han nægtede sig derfor skyldig i anklagerne mod sig.

Men efter begge ambulanceredderes vidneudsagn var dommeren overbevist om, at manden mindst én gang havde slået ambulanceredderen i maven med knyttet hånd, og kaldt ham skældsord.

Alligevel endte dommen kun med at blive 30 dages betinget fængsel, som ikke skal afsones, hvis manden holder sig på dydens sti det næste år, fremgår det af sagens retsbog.

Grunden til den milde dom var ifølge dommeren selv, at manden var i en særligt sårbar livssituation på daværende tidspunkt, og selv havde henvendt sig på psykiatrisk skadestue samme dag for at få hjælp.