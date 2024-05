OB-anfører Bashkim Kadrii tog sig tid til et interview med TV 2 Fyn efter nederlaget mod Vejle, som officielt har sendt Odense under nedrykningsstregen.

Han fortæller, at han ikke tænker så meget om, at OB nu er under nedrykningsstregen.

- Vi har jo ligget dernede hele tiden. Så længe vi selv kan afgøre det, så tror vi stadig på det.

Han fortæller, at han er tilfreds med holdets præstation mod Vejle i dag, men at han ikke er tilfreds med OB's placering i ligaen.