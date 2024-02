Antallet af bloddonorer i Odense firdoblet på kort tid

I løbet af tre uger har Odense Kommune og Bloddonorerne Odense stået bag en kampagne, som har sat fokus på manglen på bloddonorer.

470 nye donorer tilmeldt sig, hvilket er over fire gange som mange som i samme periode sidste år.

- Det er fantastisk, at så mange har tilmeldt sig på så kort tid. Det viser, at det betyder noget, når en stor arbejdsplads som Odense Kommune eksponerer sine medarbejdere for sagen. Vi er kommet i kontakt med mange mennesker på én gang, og det gør virkelig en mærkbar forskel, siger Thomas Kaa, der er formand i Bloddonorerne Odense.

Kampagnens primære virkemidler var aktivering af syv ambassadører, som blev udvalgt på baggrund af deres personlige relation til blod- og plasmadonation.