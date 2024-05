Børn, band og papegøje tog imod krigsskib

Sociale medier flyder lige nu over med billeder af et monstrøst skib, som er anløbet Odense Havn.

Der er tale om fregatten F362 Peter Willemoes, som er ankommet på et fire dage langt visit i Danmarks tredjestørste by.

Besøget er hverken et udtryk for krig eller konflikt, men er derimod af venskabelig karakter. Både børn, et band og en papegøje stod da også klar ved den fredelige ankomst.

Det venskabelige besøg betyder også, at man som helt anmeldelig borger kan aflægge F362 Peter Willemoes et besøg, og komme ombord og se det store skib indefra.

Besøgstiden er fredag fra 15.30 til 17.30 samt lørdag fra 13 til 17. Skibet ligger ved Tysklandskaj og afsejler igen søndag klokken 13.30.