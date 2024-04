Børne- og ungetandplejen får stor økonomisk indsprøjtning

Byrådet i Odense Kommune har på et byrådsmøde onsdag aften frigivet 29 millioner kroner, der skal ruste børne- og ungetandplejen i Odense til at håndtere tusindvis af flere unge til gratis tandpleje.

Det oplyser Odense Kommune i en pressemeddelelse.

Frigivelsen kommer, efter Folketinget via finansloven i 2022 besluttede, at gratis tandpleje også skulle gælde de 18-21-årige.

- Jeg er rigtig glad for, at vi som samlet byråd er lykkedes med at finde en stor portion penge, samtidig med at Indenrigs- og Sundhedsministeriet er kommet med yderligere millioner til projektet. Det betyder, at vi nu kan få sat skub i udvidelsen og renoveringen af vores børne- og ungetandpleje. Det er helt afgørende, at vi får udvidet antallet at klinikker og moderniseret vores nuværende rammer, så vi kan sikre gratis og god tandpleje for børn og unge i vores by, siger sundhedsrådmand Tommy Hummelmose i pressemeddelelsen.

Det vurderes, at cirka 12.000 flere patienter vil finde vej til de odenseanske tandlægestole, når loven er fuldt indfaset i 2025.

Pengene skal bruges på udvidelser, renoveringer og moderniseringer af Odenses syv skoletandlægeklinikker, og der bliver i alt afsat 62 millioner kroner til projektet.