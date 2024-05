Borgmester stopper samarbejde med advokatfirma efter dokumentar

Onsdag fortæller Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S), at Odense Kommune har besluttet at stoppe samarbejdet med Horten, indtil advokatfirmaet har udarbejdet en intern og ekstern undersøgelse.

Det fortæller han til TV 2 Fyn.

- Vi gør det lige nu, at vi holder dem ud i strakt arm og retter henvendelse til dem for at få en forklaring på, hvordan et ellers velrenommeret advokathus kan dukke op som juridisk rådgiver for nogle, der vil snyde og vaske penge hvide.

- Kan de ikke give en ordentlig forklaring på det, så stopper vi samarbejdet, siger Peter Rahbæk Juel.



Beslutningen kommer på baggrund af TV 2 dokumentaren "Den Sorte Svane", der afslører et tæt samarbejde mellem den kriminelle underverden og den pæne overklasse.

- Det er fuldstændig grotesk, hvordan præmie-advokater, der burde være på den gode side af samfundet, stiller sig til rådighed for at rådgive rockere og banderelaterede til, hvordan de kan hvidvaske penge. Det er penge, der er tjent på narkomarkedet med vold og afpresning, siger Peter Rahbæk Juel og fortsætter:

- Vi har selv et ret aggressivt bandemiljø i Odense, og jeg har tit haft en fornemmelse af, at de har været godt rådgivet juridisk om, hvordan de kan omgå bande paragraffer, og hvordan man kan drive sin forretning.

- Her er det blevet bevist, det er det ikke i Odense. Endnu, fristes man næsten til at sige.

Advokatfirmaet Horten er fast samarbejdspartner i store sager for Odense Kommune. Firmaet har blandt andet rådgivet kommunen i sagen om "Søstre mod vold" og "kontrol" og "Fjernvarmesagen".

Men de nye oplysninger er ikke forenelige med den kamp, som Peter Rahbæk Juel har brugt meget tid på som borgmester i Odense Kommune.

- Vi kæmper med bander i Odense, og i den tid, jeg har været borgmester, er det noget af det, jeg har brugt mest tid på, og vi kan selvfølgelig ikke gøre forretninger med nogen, som vi er i tvivl om er bandeadvokater.