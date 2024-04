Brand i lejlighed: Satte mad over og faldt i søvn

En 45-årig mand fra Odense fik sig en ualmindelig uheldig start på weekenden.

Ved midnatstid kom han nemlig hjem til sin lejlighed på Rugårdsvej i Odense, satte mad over og faldt i søvn.

Det resulterede i, at der opstod brand i lejligheden.

Røgudviklingen gjorde, at alle beboere i ejendommen samt værtshusgæsterne på Restaurant Tårnet i stueetagen blev evakueret og samledes i den tilstødende gård, oplyser Fyns Politi til TV 2 Fyn.

- En anden beboer i ejendommen tilkalder brandvæsnet, men formår at slukke branden, inden brandvæsnet ankommer til stedet, siger vagtchef hos Fyns Politi Lars Thede til TV 2 Fyn og tilføjer, at Fyns Politi modtog anmeldelsen klokken 00.02 natten til lørdag.

Ifølge vagtchefen blev alle lejlighedens vinduer åbnet, så røgen kunne finde ud.

Den 45-årige beboer sigtes for overtrædelse af beredskabslovens paragraf 71, der giver politiet mulighed for at tilkende en person en bøde, hvis vedkommende ikke udviser tilbørlig forsigtighed med ild, lys, tændstikker, aske og brandfarlige stoffer.

Ingen personer kom til skade ved branden.

Det oplyses ikke, hvilken form for mad der var tale om.