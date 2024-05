Cheftræner: - Den værste frygt ligger på os nu

TV 2 Fyn tog en snak med OB's cheftræner Søren Krogh umiddelbart efter mandagens nedtur mod Vejle, hvor OB tabte på udebane med stillingen 3-2.

- Vi præsterer ikke godt nok. Vi har gjort mange ting, og jeg har gjort mange ting, men fakta er, at vi er ikke gode nok, siger han.

OB byttede med nederlaget plads med Vejle, og er dermed under nedrykningsstregen, mens Vejle står bedre for at overleve i Superligaen.

- Nu er vi under stregen, og det er der vi har fortjent at være. Det skal vi så se om vi kan bruge til et eller andet, for den værste frygt ligger på os nu. Nu skal vi give det et skud.

Men er det overhovedet realistisk I kan det, med jeres situation nu?

- Ja, det synes jeg. Der er 12 point endnu, og jeg synes der var nogle tegninger i dag, jeg var glad for, som vi kan tage med videre. Jeg er fuld af håb.

Overfor Bold.dk har Søren Krogh mandag aften afvist at han vil stoppe som cheftræner, trods klubbens nederlag.