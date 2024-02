Davids søn blev truet med kniv i skolen: - Der er ingen konsekvenser

Adfærden dækker ifølge forældrene over en lang liste af konkrete tilfælde, der blandt andet indeholder trusler med kniv i helt ned til 4. klasse, seksuelle krænkelser, tæsk når en elev fylder 11 år kaldet "11-års tæsk" og indtag af alkohol og euforiserende stoffer på skolen.



David Kieler er en af initiativtagerne bag skrivelsen. Han er far til en dreng på skolens 8. årgang, hvor der især har været flere episoder. Han fortæller, at hans egen søn er blevet truet med en kniv i skolens omklædningsrum.

- Det er blevet et meget råt miljø over en 3-årig periode, hvor der er kommet flere episoder frem, som er blevet synlige for os. Det har kørt, kørt og kørt. Det er som om, at det ikke aftager. Derfor tror vi ikke på, at det, der er sat i gang, har en indvirkning her og nu, siger David Kieler.

Han fortæller om flere børn, der føler sig utrygge, når de møder ind i skole. Ifølge ham er der ikke blevet gjort nok.

- Der har ikke været en konsekvens. Der kan godt have været nogle enkle, vi ikke kender til, at nogle er blevet sendt hjem en halv dag, men det er ikke det, vi ser. Et hav af dialogmøder, hvor vi ikke er kommet videre, udover at vi skal tro på, at pædagogikken sejrer, siger David Kieler.

Hvis elever ikke kan opføre sig ordentligt, er det ifølge David Kieler ikke et sted for dem at være.

- Det kan ikke være rigtigt, at vi sender vores kæreste eje i skole, med den tro på at de kommer ind til trygge rammer, og at de så går og har ondt i maven, det kan ikke være rigtigt, siger David Kieler.