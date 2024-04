Dramatisk afslutning - OB smider sejr kort før tid

For femte kamp i streg måtte OB forlade banen uden sejr.

Denne gang var det på udebane i Randers.

OB var ellers først på tavlen med et fremragende mål af Rami Al-Hajj, der selv gjorde forarbejdet med et træk bag støttebenet, hvorefter han sendte bolden i det lange hjørne lidt uden for feltet.

Der gik dog ikke lang tid, inden Randers bragte balance i regnskabet.

Den hurtige Mohamed Fuseini fangede en aflevering på vej ind i feltet og lagde den sikkert ind bag Vilja Myhra. 1-1.

Herefter lignede det en sejr til OB, da Filip Helander sendte bolden i nettet til 2-1 i det 88. minut.



Men dybt inde i tillægstiden gik den ikke længere. Her scorede Randers FC's unge Mads Enggaard til kampens slutresultat, 2-2.

Dermed tilføjer OB et enkelt point til optællingen, så den nu lyder på 26 og en niendeplads.