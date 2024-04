Dyb krise: OB skifter anfører inden skæbnekamp

Krisen kradser i Ådalen, og nu går den ikke længere for den nu tidligere OB-anfører Filip Helander.

Det bliver i stedet Bashkim Kadrii, der kommer til at bære det eftertragtede anførerbind til aftenens kamp mod Randers FC.

Det oplyser OB på X.

- I arbejdet for at sikre, at vi også er i Superligaen til næste sæson, der føler jeg, at dette kan frigive mere energi i spillertruppen, og derfor bliver det Bashkim Kadrii, der vil bære anførerbindet til aftenens kamp mod Randers FC, siger cheftræner Søren Krogh til klubbens hjemmeside.