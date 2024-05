Efter dokumentar- "ikke forbavset hvis der dukker mere op"

Det er ikke kun Venstre og Socialdemokratiet, der efter TV 2 dokumentaren 'Den sorte svane' har brug for svar fra Horten, efter det er kommet frem, at en af deres top-advokater rådgiver kriminelle.

Også Konservatives rådmand Søren Windell bakker op om, at det velrenommerede advokatfirma afkræves svar på spørgsmål, der kræver en overordentlig god forklaring.

- Jeg er rystet over, hvor organiseret det her er. Over at se en advokat sidde og sige, at hans kolleger ville gøre det samme som ham.

- Der er tydeligt bevis for, at der er én i firmaet, der har gjort det. Jeg ville ikke blive forbavset, hvis der dukker mere op.

TV 2 Fyn har onsdag været i kontakt med Hortens direktør Anders Bager Jensen. Han ønsker ikke at kommentere Odenses beslutning på nuværende tidspunkt.