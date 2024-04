Efter endnu en fadæse: Buhråb gør ondt på OB-træner

OB-træner Søren Krogh er mærket, efter at hans mandskab fredag aften endnu en gang kvajede sig på hjemmebane i Superligaen.



Efter 1-3-nederlaget til Viborg blev OB-spillerne buhet ud, og det var helt berettiget, mener cheftræneren.

- Det er meget simpelt for mig - Viborg var bedre, og vi var ikke med. Jeg kan ikke bruge den her kamp til noget.

- Buhråbene gør ondt. Men først og fremmest er deres buhen fuldt for tjent. Vi må alle lægge os fladt ned, for det her var langt fra, hvad OB skal præstere på hjemmebane, og det kan vi kun beklage, siger Søren Krogh til Viaplay.

Fynboerne har ikke vundet på eget græs i hele sæsonen og har et beskedent pointsnit på 0,23 point per hjemmekamp.

Problemerne på hjemmebane er blevet et mentalt spørgsmål, siger Søren Krogh i et interview med Bold efter nederlaget til Viborg.

- Det er snart et år siden, vi har vundet på hjemmebane, og vi forsøger at arbejde rigtig meget med det. Det er svært at finde balancen, så det heller ikke kommer til at fylde for meget.

- Jo længere tid der går, jo mere fylder det, siger OB-træneren til Bold.

Upåagtede Hvidovre har et endnu dårligere pointsnit på hjemmebane. Per Frandsens mandskab har blot hentet 0,17 point per hjemmekamp.

Mens Hvidovre er så godt som sikker på at rykke ud, er OB aktuelt to point over nedrykningsstregen. Fynboerne rykker ned under stregen søndag, hvis Vejle slår Randers, og Lyngby besejrer Hvidovre.