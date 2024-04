Eid-fest udvikler sig til stort slagsmål i Vollsmose

Det, der skulle have været en festlig fejring af afslutningen på ramadanen, udviklede sig til et større slagsmål i Odense-bydelen Vollsmose sent fredag aften.

Flere personer har været involveret i slagsmålet, oplyser Fyns Politi til TV 2 Fyn. Fyns Politi kan ikke svare på, hvor mange personer det drejer sig om, men der er tale om "en del".

- I forbindelse med efterforskningen af det formodede knivstikkeri på den 17-årige dreng er vi til stede derude, da slagsmålet opstår, siger Lars Thede til TV 2 Fyn og tilføjer, at optrinnet finder sted klokken 22.30 fredag aften "i og omkring et stort telt" i et opstillet tivoli.

- Slagsmålet opstår ud af det blå, oplyser vagtchefen.



Betjentene tilkalder assistance, som ankommer til stedet kort tid efter - der er tale om "flere patruljer". Herefter går optøjerne i sig selv, oplyser Lars Thede.

Ligesom det er tilfældet med det 17-årige formodede offer for knivstikkeri, er det heller ikke her lykkedes for Fyns Politi at komme sagen nærmere, da de implicerede har nægtet at udtale sig.