Ekspert vurderer OB's chancer for overlevelse

Mandag blev OB spillet under nedrykningsstregen af Vejle Boldklub, og med fire runder igen, begynder at det at skærpe til. TV 2 Sports ekspertkommentator Morten Bruun har dog ikke i sinde at binde knude på denne Superligasæson, hvor der blot resterer fire kampe.

- Nederlaget stiller bestemt OB i en meget kritisk position. Lige nu fejrer Vejle det, som om de har undgået nedrykning. Det har de så langt fra, men det er klart, at efter en spillerunde, hvor Lyngby og Vejle vinder, og OB taber, så er fynboerne den store taber i denne her spillerunde.

Ifølge Morten Bruun kan det have "kolossal" mental betydning for Vejle-spillerne, at de nu er over stregen. Men eksperten tør dårligt spå om, hvem af Vejle, Lyngby eller OB der rykker ned.

- Allerede i næste runde, kan OB spille Lyngby under nedrykningsstregen. Men altså, jeg tror langt fra, at Lyngby er reddet endnu. Jeg tror langt fra, at OB er fortabt, men det ser i hvert fald kritisk ud. Det gør det også for Vejle. Det er umuligt at spå om, slutter han.