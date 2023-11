En person er kommet til skade i uheld på motorvej

Opdateret 09.45: Oprydningsarbejdet efter uheldet er nu afsluttet, og alle spor er farbare igen.

Et uheld på Fynske Motorvej betyder søndag morgen, at politiet har været nødsaget til at spærre to spor mellem afkørsel 53 Odense V og 52 Odense SV i retning fra Middelfart mod Odense.

Ifølge vagtchef hos Fyns Politi Peter Vestergaard fik de anmeldelsen om et solouheld klokken 8.05, og alarmen fik i første omgang på, at det kunne være alvorligt.

- Tilstanden er dog ikke kritisk, men han er tilskadekommen, siger han til TV 2 Fyn.

Mistanken går i øjeblikket på, at der er tale om akvaplaning har fået mandens bil til at skride. På grund af uheldets omfang så politiet sig efterfølgende nødt til at spærre to spor, men vagtchefen forventer, at sporene åbnes igen snart.

Vagtchefen opfordrer - som altid - trafikanter til at køre efter forholdene.