Fejl lukkede central bro i flere timer: - Det sker ikke igen

- Det sker ikke igen.

Sådan lyder det i dag fra Rasmus Kvistgaard fra SH Group, der i dag står for service af Odins Bro i Odense.

Det sker ovenpå flere lukninger af broen i starten af året. I januar var broen lukket for trafik i over to døgn blandt andet på grund af en fejl på broens sensorer.

Men den fejl er altså nu udbedret.

Odins Broen havde i 2023 et gennemsnit på 22.585 passerende billister om ugen. I perioden 2018 til 2024 har der i alt været syv hændelser relateret til driftstop på broen. I samme periode har der været 4.148 broåbninger.