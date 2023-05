Fejl truer med at lukke spillested: 360 musikere kan miste husly

Kansas City, som er et spillested og en øvelokaleforening for 360 musikere, har kurs mod en økonomisk afgrund. Det bekræfter stedets administrerende direktør, Thomas Aarup, som lige nu arbejder tæt sammen med Odense Kommunes forvaltning, for at lave en redningsplan.

- Der har været en fejl i vores computersystemer, der har gjort, at øvelokaleforeningen har fået udbetalt et tilskud, som er for stort. Det er sket, da der er opgivet for mange medlemmer med en alder på under 30 år, fortæller direktøren.

Det betyder, at foreningen mangler i omegnen af 1,5 millioner kroner til at betale for husleje - pengene havde foreningen budgetteret med at få gennem tilskuddet, som nu er skrumpet markant.

Hvis ikke øvelokaleforeningen kan betale den samme årlige husleje til Kansas City, som de har gjort de foregående år, er det ikke bare foreningen, der er i fare, men hele spillestedets økonomiske grundlag, der står i ruiner.

- Vi kan ikke overleve uden de penge. Fundamentet for Kansas City har siden start været, at øvelokaleforeningen med 360 medlemmer er en del af økonomien. Ellers skal vi fyre 90 procent af de ansatte, og så kan vi heller ikke drive spillestedet, siger Thomas Aarup.

Han håber på politikernes velvilje, når han i morgen præsenterer sit forslag til at redde stedet.

- Der er allerede budgetteret med 2,1 millioner til øvelokaleforeningen gennem folkeoplysningsmidlerne. Jeg håber at den tilbageværende 1,5 million kan flyttes til kultur og herefter bevilges til Kansas City, forklarer direktøren.

Kansas City står overfor en stor ombygning, hvor stedet skal omdannes til et kulturhus. Der er bevilget over tre millioner kroner til projektet, men det kommer først til at være i løbet af sommeren, at stedet sætter gang i ombygningen.

- Vi har først til sommer vished om stedet overlever. Lige nu lever vi af egenkapital og velvilje fra banken, men det fortsætter ikke mange måneder endnu, hvis der ikke kommer en hjælpende hånd for politisk side, slutter Thomas Aarup.