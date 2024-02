Fik sparket i OB efter mystisk sag - nu har han fået nyt job

I slutningen af november fyrede OB deres assisterende sportsdirektør Steffen Nielsen, efter at han i første omgang var blevet suspenderet på baggrund af nogle oplysninger om en række interne forhold, der var blevet lækket i en mail til flere medier - herunder TV 2 Fyn.

Tidligere i februar måned meldte OB ud, at Steffen Nielsen havde overdraget sine arbejdsopgaver og var færdig i den professionelle afdeling, men fortsatte sit engagement i OB's amatørafdeling.

Lørdag er der dog lagt en nyhed ud på AC Horsens hjemmeside, hvor man oplyser, at Steffen Nielsen er ansat i en rolle som "deputy head of football operations" - assisterende sportsdirektør. Her får han en koordinerende rolle i forhold til kontrakter, klublicens, scouting, dialog med agenter, data, analyse og tæt samarbejde med forskellige specialister.