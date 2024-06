Firma regner med at gå konkurs efter stort hackerangreb

Odense Universitetshospital blev i sidste uge udsat for et stort hackerangreb, som nu viser sig at få store konsekvenser.

Det skriver DR.

Angrebet gik ikke ud over patienter, men derimod den eksterne leverandør IT-hotellet, som har servere stående i en gammel bunker ved Fruens Bøge i Odense.

På sin hjemmeside skriver firmaet, at man hverken har de nødvendige interne ressourcer eller økonomiske muligheder for at få ryddet op.

- Det er derfor også vores forventning, af IT-hotellet lukker eller går konkurs som følge af dette angreb, står der.

Hackerangrebet var også voldsommere, end man først vurderede:

- Efter vi har fået gennemgået de enkelte systemer og fået et overblik over angrebets omfang, er det blevet tydeligt for os, at angrebet er langt mere omfattende end først vurderet og har ramt så mange systemer at det ikke umiddelbart kan inddæmmes, skriver IT-Hotellet.