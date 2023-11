Flere millioner på vej til digitale behandlingstilbud

Sundhedsminister Sophie Løhde (V) præsenterede fredag en bred psykiatriaftale, hvor alle Folketingets partier er med. Aftalen styrker blandt andet digitale behandlingstilbud, som ministeren blev klogere på, da hun besøgte Center for Digital Psykiatri i Odense.



- Behandling via skærmen kan foregå i eget hjem og giver en stor fleksibelt. Tilbuddet skal ikke nødvendigvis erstatte den fysiske konsultation, men kan være et godt supplement, som ifølge Region Syddanmark har vist imponerende resultater. Særligt patienter, der behandles for angst, har fået det markant bedre. Derfor afsætter vi med psykiatriaftalen flere millioner til at udbrede tilbuddene til hele landet, så flere kan få gavn af de digitale løsninger, siger ministeren.

I alt skal der bruges 567 millioner kroner på psykiatrien i 2024.