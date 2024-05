Fodboldekspert: Realistisk at OB kan rykke ned

Det er fair nok, hvis OB ender med at rykke ned. Holdet spiller ikke bedre, end de andre hold, som det kæmper med om at undgå nedrykning. Sådan lyder det fra TV2's fodboldekspert Morten Bruun forud for mandagens vigtige kamp imod Vejle Boldklub.

- Jeg synes, det er fair nok i forhold til det, de har præsteret. Jeg synes ikke, at OB er bedre end de hold, de kæmper med i øjeblikket. OB kan godt redde sig, men de kan saftsuseme også godt rykke ned. Det er en afsindig vigtig kamp, de skal spille imod Vejle, siger han.