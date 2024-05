Fodboldekspert spår farvel til Wesström "uanset hvad"

Peter Graulund har som alle andre fodboldinteresserede danskere været opmærksomt vidne til OB's forfald i løbet af indeværende sæson.

- Situationen er selvfølgelig alarmerende. Og det er en forfærdelig situation, OB har sat sig selv i med de seneste par resultater, siger TV 2 Sports fodboldekspert.

Graulund pointerer, at spillerne hos OB bærer en del af ansvaret, men problemet stikker dybere end det, der sker mellem de to mål.

- Man kan ikke kun pege på en. Men (Björn, red.) Wesström har selvfølgelig det overordnede ansvar for at sætte den rette spillertrup sammen. Da man i sommer sagde farvel til rigtig meget kvalitet, var det hans ansvar at få noget nyt kvalitet ind i truppen. Og det har ikke været godt nok.

Blandet andet derfor ser den tidligere målræv kun én udvikling for sig, hvad angår OB's fodbolddirektør, Björn Wesström.

- Jeg er ret sikker på, at den position kommer til at blive skiftet ud, uanset hvad der sker til sommer.

TV 2 Fyn har forsøgt at få en kommentar fra Björn Wesström, men det har ikke været muligt at arrangere et interview.