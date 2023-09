Amerikansk fodbold er ikke kun for mænd - heller ikke på Fyn. Det slog en flok kvinder fast, da de lørdag spillede den første træningskamp nogensinde på øen i midten af landet.

Her havde spillere fra Odense allieret sig med udøvere fra Vejle, Århus og Aalborg, for at stille hele hold til kampen.

I slutningen af året drager Odense-spillerne også til Malmø med venner fra både Jylland og København, for at spille det første stævne. Her stiller klubberne et fælles dansk hold. Målet er dog selv at stå på Amerikanske Football-ben i fremtiden, men det kræver flere fynske deltagere.

Fynske Natasja Jacobsen er en af dem, som har fundet glæde i amerikansk fodbold. Hun spillede ellers tidligere håndbold:

- Det er fedt, når man buldrer ind i hinanden. Her er det mere mere lovligt at tage ordentligt fat, hvor man i håndbold er mere skærmet, fortæller hun.

Badgers i Odense træner på tirsdage om aftenen, og håber flere har lyst til at være med.