Forsøg på røveri ved hæveautomat i Odense

En midaldrende kvinde blev onsdag aften udsat for forsøg på røveri, da hun hævede penge i en hæveautomat på Skibhusvej i Odense.

Det fremgår af Fyns Politis døgnrapport.

Da kvinden ved 19-tiden havde hævet sine penge, kom en mand løbende bagfra og greb fat i kontanterne. Kvinden slap dog ikke pengene, hvilket fik manden til at slå ud efter hende.

Kvinden kunne ikke få øje på, at manden havde nogle våben. Derfor begyndte hun at skrige højt, hvorefter gerningsmanden løb fra stedet, over en parkeringsplads hvor han hoppede over en mur og forsvandt.

Gerningsmanden beskrives som en mand af afrikansk udseende, spinkel kropsbygning og sort hår. Han havde mellemlangt hår og var iført en kort, mørk vinterjakke, sorte Adidas-bukser og hvide Adidas-sko med mørke striber.