Frivillige skaber cykelglæde hos børn: - Det er de små glæder

142 dage i året. Så mange gange har cykelbanerne i Cykling Odense besøg af skolelever. Og i dag bliver finalen i skoleturneringen afholdt. Det er turneringer, der hovedsageligt bliver drevet af frivillige. En af de frivillige er Allan Poulsen, der er skolekoordinator i foreningen.

- Det er de små glæder, vi ser. Når nogle af de børn, der ikke har haft det så nemt i skolen kommer og laver nogle gode ting oppe på cykelbanen. At se deres øjne stråle, når de kommer ned, det er det, der får os til at smelte. Det er det, der får 45 frivillige til at stå herude og gå ned i børnehøjde og virkelig være med til at hjælpe eleverne, fortæller Allan Poulsen.

Det er i alt 52 klasser, der har deltaget i turneringen. Nu er der fire klasser tilbage, og de dyster i dag om de gule trøjer for den vindende klasse og de prikkede trøjer til den bedste pige og dreng op ad bjerget.

Det er ingen hemmelighed, at mange af de frivillige kræfter består af pensionister - men det er der ifølge Allan Poulsen en dybere mening med:

- Vi forsøger at forene det hele, ungdom og alderdom, og så lave et generationskløft, der bliver klemt sammen.