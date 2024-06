Demens er ikke en forhindring på et nyt fodboldhold hos Odensekammeraternes Sportsklub (OKS) i Odense.

FC Demens er et hold for mennesker med demens, som stadig har lyst til at hygge sammen om bolden.

- Jeg kan sige det på meget fynsk: Det er skidesjovt, siger Torben Larsen, som spiller med på holdet.