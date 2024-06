Institution Odense og Sydøstjylland har med et minus på 28 fængselsbetjente haft den største nedgang i ansatte de seneste tre år.

Det skriver Fængselsforbundet efter at have læst et svar fra justitsminister Peter Hummelgaard til SF’s Karina Lorentzen Dehnhardt.

Institution Odense og Sydøstjylland består af arresthusene i i Sønderborg, Aabenraa, Haderslev, Kolding, Vejle og Odense, KiF i Odense, Haderslev, Esbjerg og Kolding og fodlænkeordningen.